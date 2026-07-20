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EUA Trump descartou ameaça de prefeito de Nova York sobre prender Netanyahu Primeiro-ministro israelense participará da Assembleia Geral da ONU, apesar de ser acusado de crimes de guerra e contra a humanidade

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (20), que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, possa ser preso em Nova York, depois que o prefeito da cidade disse que tinha essa possibilidade.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra Netanyahu por acusações de crimes de guerra e contra a humanidade pela intervenção de Israel em Gaza, após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

“Não será preso, de nenhuma maneira, forma ou figura, enquanto estiver nos Estados Unidos da América”, assegurou Trump nas redes sociais. “Está lutando contra a República Islâmica do Irã”, acrescentou.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse recentemente que, avaliando com a equipe jurídica da cidade, teria poderes para ordenar o Departamento de Polícia de Nova York prender um dirigente estrangeiro.

Netanyahu poderá viajar para Nova York em setembro para participar da Assembleia Geral da ONU.

“Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia”, disse Mamdani no sábado ao The New York Times. “É um criminoso de guerra”.

O gabinete de Netanyahu reagiu com críticas a Mamdani e também ao TPI, com sede em Haia, nos Países Baixos, e afirmou que o tribunal não tem jurisdição nem nos Estados Unidos, nem em Israel.

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