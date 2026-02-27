A- A+

Estados Unidos Trump deseja que Irã não tenha 'nenhum enriquecimento' de urânio A declaração foi dada em um evento no Texas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (27) que não deseja que o Irã tenha qualquer enriquecimento de urânio, até mesmo para fins civis, um dia depois que Washington e Teerã mantiveram conversas sobre a questão nuclear e outros assuntos.

"Eu digo nenhum enriquecimento", afirmou Trump a jornalistas antes de um evento na cidade portuária de Corpus Christi, no Texas. "Nem 20% nem 30%. Eles sempre querem 20%, 30%, para uso civil, vocês sabem, uso civil. Eu acho que não é civil."

Trump também reiterou que "não estava contente com as negociações".

