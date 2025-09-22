A- A+

Estados Unidos Trump designa oficialmente movimento Antifa como 'organização terrorista' Desde que Trump antecipou na semana passada a designação que daria a este movimento, surgiram perguntas sobre como defini-lo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou oficialmente, nesta segunda-feira (22), o movimento Antifa, uma rede difusa de ativistas de esquerda radical que se declaram antifascistas, como "organização terrorista", um dia após uma cerimônia em memória do ativista conservador Charlie Kirk, que foi assassinado.

Antifa é um termo abreviado para "antifascista" utilizado para descrever grupos difusos de extrema esquerda. Desde que Trump antecipou na semana passada a designação que daria a este movimento, surgiram perguntas sobre como defini-lo.

A ordem executiva descreveu o grupo como uma "empresa militarista e anarquista que chama explicitamente pela derrubada do governo dos Estados Unidos" e que utiliza "violência e terrorismo" para suprimir a liberdade de expressão.

Devido a um "padrão de violência política projetado para reprimir a atividade política legal e obstruir o Estado de direito, designo o Antifa como 'organização terrorista interna'", indica a ordem.

Mas, em um aparente reconhecimento às perguntas sobre como definir o Antifa, sua ordem acusou o grupo de usar "meios e mecanismos elaborados para ocultar as identidades de seus operativos".

Também utilizava os mesmos métodos para ocultar suas fontes de financiamento e recrutar novos membros, segundo a ordem.

Acrescenta que as autoridades americanas podem agir contra "qualquer pessoa que afirme agir em nome do Antifa" ou contra quem "o Antifa ou qualquer pessoa que afirme agir em nome do Antifa tenha fornecido apoio material".

Trump advertiu repetidamente sobre uma repressão contra os grupos de esquerda desde o assassinato do ativista Kirk, em 10 de setembro, em um campus universitário em Utah, o que despertou a ira da direita.

A justiça americana acusou o suposto agressor, Tyler Robinson, de 22 anos, de homicídio qualificado.

Trump já havia ameaçado tomar medidas contra o que chamou de Antifa durante seu primeiro mandato.

Ele culpou o grupo por vários crimes, desde violência contra a polícia até estar por trás do ataque ao Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021, no qual participaram simpatizantes de Trump que buscavam barrar a certificação da vitória eleitoral presidencial de Joe Biden.

Os críticos do presidente republicano alertam que a medida poderia ser usada como um pretexto para reprimir a dissidência e atacar rivais políticos.

Antifa, cujo nome tem raízes em grupos socialistas da Alemanha de 1930 que se opuseram a Hitler, tem um histórico de confronto com grupos de direita e participação em desobediência civil.

Ativistas alinhados com o Antifa, frequentemente vestidos completamente de preto, protestam contra o racismo, os valores de extrema direita e o que consideram fascismo. Justificam a violência como autodefesa.

