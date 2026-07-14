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Conflito Trump desiste da taxa de 20% para navios no Estreito de Ormuz "Esses investimentos serão enormes, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro", acrescentou o presidente americano

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) que desistiu da taxa de 20% que pretendia importar aos navios que cruzam o Estreito de Ormuz, onde os Estados Unidos mantêm uma tensa disputa militar com o Irã.

A tarifa será substituída por "acordos comerciais e de investimento que os diversos Estados do Golfo farão nos Estados Unidos", declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

“Esses investimentos serão ENORMES, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro”, acrescentou.

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