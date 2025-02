Trump destaca Musk como seu principal executor e ameaça quem se colocar em seu caminho: "Demitido"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu Elon Musk como seu principal executor. Durante entrevista conjunta à conservadora Fox News, ele elogiou o empenho do magnata da tecnologia em implementar a enxurrada de ordens executivas que a Casa Branca tem emitido.

À reportagem, os dois trocaram elogios e minimizaram as críticas que acusam Trump de extrapolar seus poderes executivos.

O republicano assinou dezenas de decretos presidenciais nas últimas três semanas, muitos dos quais foram contestados nos tribunais.

FULL INTERVIEW: President Trump and Elon Musk on Fox News with Sean Hannity - 2/18/25 #DOGE



Elon Musk has just announced that he will discuss with President Trump about giving American taxpayers a DOGE Dividend, a tax refund check sent to every taxpayer. pic.twitter.com/4ZaZcMIakl