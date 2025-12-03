A- A+

ACORDO Trump destaca reunião "muito boa" com Putin sobre Ucrânia Enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, saíram do Kremlin com a impressão, segundo o presidente republicano, de que Putin quer encerrar o conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seus enviados mantiveram uma reunião "muito boa" com o presidente russo, Vladimir Putin, para alcançar um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia.

O enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, saíram do Kremlin sem um acordo de paz, mas com a impressão, segundo o presidente republicano, de que Putin quer encerrar o conflito.

"Ontem [terça-feira] tiveram uma reunião muito boa com o presidente Putin", afirmou Trump, e acrescentou: "O que se conseguiu com essa reunião? Não saberia dizer".

Trump disse que seus representantes na reunião em Moscou lhe asseguraram que Putin deu a impressão de que quer pôr fim ao conflito na Ucrânia.

"A impressão deles foi... que ele gostaria que a guerra terminasse", afirmou Trump nesta quarta-feira (3) sobre a imagem do líder russo que seus representantes tiveram no encontro.

