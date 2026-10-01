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MUNDO Trump detalha investimentos bilionários da Coreia do Sul nos Estados Unidos "Estados Unidos e Coreia concordaram em começar a trabalhar juntos no projeto de gnl do Alasca de 50 bilhões de dólares", escreveu Trump em sua rede Truth Social

O presidente Donald Trump detalhou na quarta-feira o destino de até 200 bilhões de dólares (um trilhão de reais) em investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos, incluindo um megaprojeto de gás no Alasca, sobre o qual Seul afirmou que ainda não tomou uma decisão.

A Coreia do Sul concordou em investir 350 bilhões de dólares (1,8 trilhão de reais) nos Estados Unidos e aumentar suas compras de energia americana como parte de um acordo comercial estabelecido em julho de 2025 com Trump, que determinava tarifas de 15% sobre os produtos importados do país asiático.

Além do projeto de gás natural liquefeito no Alasca e de um oleoduto, o governo americano anunciou uma iniciativa na área de gás de 22,3 bilhões de dólares no Texas, que contaria com o apoio da Coreia do Sul.

"Estados Unidos e Coreia concordaram em começar a trabalhar juntos no PROJETO DE GNL DO ALASCA de 50 bilhões de dólares", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Seul confirmou nesta quinta-feira que as partes têm a intenção de prosseguir com a usina de energia com gás natural no Texas, que será dedicada a "fornecer energia para centros de dados localizados na mesma região". Porém, ressaltou que o projeto de GNL do Alasca "será considerado com a condição de que seja comercialmente viável e atenda aos procedimentos legais nacionais pertinentes".

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