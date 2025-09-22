A- A+

SAÚDE Trump deve anunciar ligação entre uso de paracetamol na gravidez e risco de autismo; entenda Estudo aponta associação entre o medicamento e transtornos de desenvolvimento, mas especialistas pedem cautela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta segunda-feira que há relação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o aumento do risco de autismo em crianças. A afirmação tem como base um levantamento federal conduzido pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e reacende o debate sobre a segurança do medicamento mais indicado para gestantes em todo o mundo.

O paracetamol, também conhecido como acetaminofeno e comercializado sob marcas como Tylenol (EUA) e Panadol (Reino Unido), é considerado o analgésico de primeira escolha para grávidas. Estima-se que cerca de 50% das gestantes no Reino Unido e 65% nos EUA façam uso da substância para tratar dores e febres.

As autoridades de saúde recomendam que o remédio seja utilizado apenas em doses baixas e pelo menor tempo possível. O risco seria maior em mulheres com doenças hepáticas, renais ou que utilizam medicação para epilepsia.





De acordo com o jornal inglês Daily Mail, uma revisão de 46 estudos com mais de 100 mil participantes, conduzida por pesquisadores de Harvard e do Hospital Mount Sinai, em Nova York, encontrou “fortes evidências” de associação entre o uso pré-natal do paracetamol e maior incidência de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Segundo o professor Didier Prada, um dos autores, mesmo pequenos aumentos no risco podem ter grande impacto em saúde pública, dado o uso disseminado do medicamento. Apesar dos alertas, os cientistas ressaltam que os dados mostram apenas associação e não comprovam uma relação de causa e efeito.

Outros pesquisadores pedem cautela. Andrew Whitehouse, professor de pesquisa em autismo no Kids Research Institute, na Austrália, afirmou que os resultados disponíveis são inconsistentes: Autismo é uma condição complexa, influenciada por múltiplos fatores genéticos e ambientais. As pequenas associações encontradas até hoje não provam que o paracetamol cause a condição.

Ele lembra ainda que febre alta não tratada durante a gravidez também representa risco para a mãe e para o bebê.

A possível declaração de Trump deve aumentar a pressão sobre autoridades médicas e reguladores em todo o mundo. Em agosto, cientistas de Harvard já haviam recomendado que gestantes utilizem o paracetamol somente com orientação médica.

