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Guerra no Oriente Médio

Trump diz à AFP que 'as coisas estão indo muito bem' em relação ao Irã

Fala ocorreu pouco depois de anunciar conversas com Teerã e uma pausa de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à AFP nesta segunda-feira (23) que "as coisas estão indo muito bem" com o Irã, pouco depois de anunciar conversas com Teerã e uma pausa de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica.

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"As coisas estão indo muito bem", afirmou Trump em breves comentários por telefone à AFP ao ser questionado sobre o Irã, declaração que fez uma publicação anterior em sua plataforma Truth Social sobre as negociações, que fez os preços do petróleo despencarem imediatamente.

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