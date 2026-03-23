Guerra no Oriente Médio
Trump diz à AFP que 'as coisas estão indo muito bem' em relação ao Irã
Fala ocorreu pouco depois de anunciar conversas com Teerã e uma pausa de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à AFP nesta segunda-feira (23) que "as coisas estão indo muito bem" com o Irã, pouco depois de anunciar conversas com Teerã e uma pausa de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica.
Leia também
• Taxas de juros têm viés de baixa, com notícias sobre guerra no Irã no foco
• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
• Guerra no Oriente Médio e Venezuela dominam fórum sobre petróleo em Houston
"As coisas estão indo muito bem", afirmou Trump em breves comentários por telefone à AFP ao ser questionado sobre o Irã, declaração que fez uma publicação anterior em sua plataforma Truth Social sobre as negociações, que fez os preços do petróleo despencarem imediatamente.