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conflito Trump diz à Fox News que há "boa chance" de alcançar acordo com Irã na segunda-feira (6) Presidente americano disse que, caso o acordo não seja fechado, considera "explodir tudo e assumir o controle do petróleo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (5), que acredita haver uma "boa chance" de alcançar um acordo com o Irã na segunda-feira, antes que termine o prazo de seu ultimato para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz ou enfrente intensos bombardeios.

"Acho que há uma boa chance para amanhã, eles estão negociando agora", disse o mandatário republicano a um jornalista da Fox News.

"Se não fecharem um acordo, e rápido, estou considerando explodir tudo e assumir o controle do petróleo", acrescentou.

Trump afirmou, ainda, que garante "imunidade" aos negociadores iranianos para que não sejam alvos de ataques israelenses ou americanos.

Segundo o presidente, as negociações não abordam a possibilidade de o Irã desenvolver uma arma atômica, pois Teerã teria renunciado a essa ideia, assegurou.

Em uma postagem nas redes sociais após a entrevista, Trump pareceu ampliar, neste domingo, o prazo para que o Irã chegue a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

"Terça feira, 8:00 p. m., hora do leste!", publicou, secamente.

O novo prazo seria, assim, à 00h00 GMT de quarta-feira (21h de terça-feira, horário de Brasília), e atrasaria em um dia seu ultimato a Teerã, após o qual Trump prometeu destruir as centrais elétricas e as pontes do país asiático.

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