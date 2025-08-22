A- A+

INTENÇÃO Trump diz considerar um acordo para uma fatia de 10% na Intel O presidente dos EUA recuou em seus pedidos de renúncia depois que Tan declarou sua lealdade aos país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o desejo de assumir uma participação de 10% na gigante de chips Intel.

"Intel concordou em fechar acordo com os EUA", disse Trump em coletiva na Casa Branca. "Intel teve uma gestão muito ruim nos últimos anos."

Ele pediu no início deste mês que o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, renunciasse, mas esclareceu que depois de se encontrar com o executivo, gostou dele e sentiu que ele era "uma espécie de vítima".

O presidente dos EUA recuou em seus pedidos de renúncia depois que Tan declarou sua lealdade aos país em uma carta pública e se encontrou com Trump.

Veja também