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GUERRA

Trump diz em coletiva que EUA podem derrotar Irã em uma noite, que "pode ser amanhã"

O republicano voltou a pressionar o Irã a aceitar um acordo até o prazo estabelecido por Washington,

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que o país tem capacidade de derrotar o Irã "em uma única noite", ao elevar o tom das ameaças em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

"O país inteiro pode ser eliminado em uma noite, e essa noite pode ser amanhã", disse Trump em coletiva na Casa Branca, ao comentar possíveis ações militares contra Teerã.

O republicano voltou a pressionar o Irã a aceitar um acordo até o prazo estabelecido por Washington, sob risco de ataques a infraestruturas estratégicas, como usinas de energia e pontes.

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Trump abriu a coletiva destacando o sucesso de uma operação de resgate de militares americanos no Irã, que classificou como "uma das maiores, mais complexas e mais arriscadas já realizadas". "Este resgate é histórico. Vai entrar para a história", afirmou.

Segundo ele, tropas americanas enfrentaram fogo inimigo "a uma distância muito próxima" durante a missão. O presidente acrescentou que uma segunda operação envolveu 155 aeronaves.

Na coletiva, Trump está acompanhado pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, e pelo enviado especial Steve Witkoff.


 

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