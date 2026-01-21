A- A+

Cúpula de Davos Trump diz em Davos que os EUA são o "motor econômico do planeta" Líder norte-americano acredita que o continente europeu "não está caminhando na direção certa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou nesta quarta-feira (21) que seu país é o "motor econômico" do mundo e criticou a Europa, afirmando que o continente "não está caminhando na direção certa", enquanto os aliados de Washington resistem à sua tentativa de adquirir a Groenlândia.

"Os EUA são o motor econômico do planeta. E quando os Estados Unidos prosperam, o mundo inteiro prospera. Assim tem sido a história", disse ele durante um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde a questão da Groenlândia dominou as discussões.

Sobre a Europa, o presidente americano afirmou que partes do continente estavam "irreconhecíveis" e acrescentou: "Eu amo a Europa e quero ver a Europa prosperar, mas ela não está caminhando na direção certa".

