Trump diz esperar cessar-fogo em todas as frentes, incluindo Líbano, Hezbollah e Israel

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 18, que espera um cessar-fogo completo em todas as frentes no Oriente Médio, incluindo os confrontos envolvendo Israel e o Hezbollah no Líbano, e voltou a defender o avanço das negociações com o Irã após a assinatura do memorando de entendimento entre os dois países.



Em publicação na Truth Social, Trump disse que Washington continua comprometido com a paz e pediu que os atores da região mantenham o apoio ao processo diplomático. "Os Estados Unidos estão comprometidos com a PAZ e encorajamos todos no Oriente Médio a manter seu compromisso para permitir que nossas negociações se desenrolem de forma bela", escreveu.



O republicano também destacou a reação dos mercados ao cenário de distensão geopolítica. Segundo ele, os preços do petróleo estão em queda, enquanto as bolsas de valores avançam. "Esperamos um cessar-fogo completo em todas as frentes, incluindo Líbano, Hezbollah e Israel", afirmou.

A declaração ocorre em meio à expectativa pela cerimônia de assinatura formal, prevista para sexta-feira, do memorando entre EUA e Irã, que prevê o fim das hostilidades, a reabertura do Estreito de Ormuz e uma janela de 60 dias para negociações de um acordo definitivo.



Em outra publicação, Trump aproveitou ainda para rebater informações de que Washington planeja destinar US$ 300 bilhões ao Irã como parte do entendimento. "Não há nenhum pagamento de US$ 300 bilhões ao Irã pelos EUA. Isso é notícia falsa", escreveu, ecoando falas da véspera. Segundo ele, os resultados do acordo para os Estados Unidos se resumem a "sucesso, preços mais baixos do petróleo e vitória".

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