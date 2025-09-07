ESTADOS UNIDOS
Trump diz estar pronto para avançar com novas sanções contra a Rússia
O presidente americano confirmou as novas sanções neste domingo (7)
O presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que vai impor novas sanções a Rússia - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
O presidente americano, Donald Trump, disse, neste domingo (7), estar disposto a impor novas sanções contra Moscou, horas depois de a Rússia lançar seu maior bombardeio aéreo contra a Ucrânia.
Nos arredores da Casa Branca, o presidente respondeu, "Sim, estou", quando perguntado se estava pronto para adotar novas sanções contra a Rússia, sem dar detalhes.