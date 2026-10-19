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Diplomacia

Trump diz estar pronto para se reunir com Putin e Xi na China

Trump retomou ainda suas críticas ao presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ao afirmar que "já está na hora de outra pessoa negociar pela Ucrânia"

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Trump recebe Xi com todas as honras e garante que China também não quer barreiras à IATrump recebe Xi com todas as honras e garante que China também não quer barreiras à IA - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (19) que estava disposto a realizar uma reunião trilateral com seus pares da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, possivelmente na China, para falar sobre desnuclearização.

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Trump retomou ainda suas críticas ao presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ao afirmar que “já está na hora de outra pessoa negociar pela Ucrânia”.

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