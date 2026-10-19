Diplomacia
Trump diz estar pronto para se reunir com Putin e Xi na China
Trump retomou ainda suas críticas ao presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ao afirmar que "já está na hora de outra pessoa negociar pela Ucrânia"
Trump recebe Xi com todas as honras e garante que China também não quer barreiras à IA - Foto: Saul Loeb / AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (19) que estava disposto a realizar uma reunião trilateral com seus pares da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, possivelmente na China, para falar sobre desnuclearização.
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Trump retomou ainda suas críticas ao presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ao afirmar que “já está na hora de outra pessoa negociar pela Ucrânia”.