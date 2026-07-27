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EUA Trump diz haver "boas chances" de acordo com Irã ser alcançado Declaração do republicano diverge de Teerã, que afirmou não manter nenhuma negociação com Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se otimista nesta segunda-feira (27) quanto à possibilidade de alcançar um acordo com o Irã, mas advertiu que Washington retomará os ataques militares caso a via diplomática fracasse.

Questionado a bordo do Air Force One sobre possíveis avanços nas conversas com a república islâmica, Trump respondeu: "Tenho muita paciência... Veremos o que acontece. Acho que há boas chances de que algo possa acontecer."

"Se isso não acontecer, voltaremos a fazer o que estávamos fazendo há dois dias", ou seja, bombardear o Irã, afirmou Trump durante o voo para um evento em Michigan, no norte do país.

Trump afirmou que os dirigentes iranianos solicitaram uma reunião e sustentou que "a única razão pela qual querem se reunir é porque nós os temos atingido com muita força".

Teerã, no entanto, assegurou nesta segunda-feira que atualmente não mantém nenhuma negociação com Washington, apesar da recente interrupção dos combates entre os dois países.

Trump também minimizou as preocupações sobre uma possível escassez de munições americanas após cinco meses de guerra.

"Temos muita munição", declarou, antes de acrescentar: "Gostaria de ter mais, para ser sincero, mas foi enviada uma quantidade muito grande para a Ucrânia", no âmbito da ajuda a Kiev diante da invasão russa.

Questionado sobre o dinheiro recebido da Venezuela, Trump disse que ele poderia ser destinado às Forças Armadas dos Estados Unidos e sugeriu que Washington poderia obter recursos do Irã de maneira semelhante.

"Estamos recebendo muito dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares", afirmou sobre a Venezuela. "Isso também acontecerá com o Irã."

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