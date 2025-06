Trump diz não saber se ele e Musk manterão uma boa relação

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (5) que não sabe se sua relação próxima com Elon Musk continuaria, afirmando estar "muito decepcionado" com as críticas do magnata ao seu megaprojeto de lei.



— Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso — disse Trump a repórteres no Salão Oval, depois que seu ex-assessor Musk criticou o projeto de lei como uma "abominação".



— Eu ajudei muito Elon — afirmou o presidente norte-americano.

Trump disse ainda que Musk sente falta do Salão Oval e o comparou a outros ex-assessores que se tornam hostis depois que deixam seu governo.



Ele ainda minimizou o papel do bilionário em ajudá-lo durante a campanha, afirmando que teria vencido na Pensilvânia sem seu apoio.





Na semana passada, Musk expressou insatisfação com o amplo projeto de lei tributária de Trump, afirmando que ele prejudica seus esforços para reduzir os gastos do governo.



Ao anunciar estar se afastando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) — órgão que rapidamente se tornou um símbolo da visão do segundo governo — disse em entrevista à CBS News que ficou “decepcionado” ao ver a proposta destinada a implementar a agenda de política interna do presidente.

