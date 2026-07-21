A- A+

EUA Trump diz não ter interesse em reunião com Irã no momento e promete atacar Montanha Pickaxe O republicano afirma que os recentes ataques ao Irã foram 'gentis'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 21 que o Irã quer "desesperadamente" se reunir para negociar, mas que os EUA não têm interesse até eles "estarem prontos".

Em encontro na Casa Branca com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, o republicano voltou a ameaçar Teerã ao comentar que atacará a região da Montanha Pickaxe "em breve e com toda a força". O local é um complexo subterrâneo de alta segurança no Irã, localizado próximo à usina nuclear de Natanz.

"Atacaremos qualquer local que seja considerado para operações nucleares", ressaltou. "O Irã ainda não viu nada; temos sido 'gentis'".

O presidente definiu o bloqueio naval ao regime iraniano como uma "parede de aço" a alertou que o trabalho com o país persa não foi terminado. "Não vamos embora agora, causamos um grande impacto no Irã", disse. Segundo ele, o regime islâmico está provavelmente tentando influenciar as eleições de meio de mandato nos EUA por meio dos ataques no Estreito de Ormuz.

Na coletiva de imprensa, Trump prometeu grande progresso no Líbano e analisar as questões das zonas-piloto de Israel para o processo de retirada de tropas do país. "Eu conversaria com o Hezbollah", acrescentou ele após o presidente libanês agradecer à mediação dos EUA no cessar-fogo entre o grupo armado e Israel.

Sobre os Houthis, o mandatário frisou que o grupo não tomou medidas até agora, mas, se algo acontecer, "teremos que fazer algo". Os Acordos de Abraão para normalizar as relações diplomáticas e comerciais entre Israel e várias nações árabe ainda foi chamado de "sucesso" por Trump.

Sobre as tarifas de 50% ao Canadá, o republicano afirmou que a economia canadense é dependente dos EUA e que eles têm sido "muito difíceis para nossos agricultores".

Veja também