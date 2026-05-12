A- A+

CONFLITO Trump diz não ter pressa em relação ao Irã e reitera que país não pode possuir armas nucleares Resolução do conflito "é uma questão de tempo", diz presidente norte-americano

O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que Washington "não tem pressa para nada" em relação ao Irã, ao participar do podcast Sid & Friends in The Morning, nesta terça-feira, 12. Segundo ele, a resolução do conflito "é uma questão de tempo", à medida que as expectativas se concentram na resolução da guerra diante das novas ameaças trocadas entre os lados.

"Temos um bloqueio que não dá dinheiro aos iranianos. Não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear porque eles a usariam. E se isso acontecer, querem ver uma tragédia? Seria inacreditável. Então não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear e não vamos deixar", reiterou.

A questão nuclear tem sido um dos principais pontos de divergência entre os países envolvidos para um acordo que poderia encerrar as hostilidades no Oriente Médio. O mandatário americano disse ter "100% de certeza" de que os EUA conseguirão pegar toda a poeira nuclear do Irã.

Além da questão geopolítico, Trump destacou suas expectativas para o encontro com seu homólogo da China, Xi Jinping, e afirmou que a reunião "será ótima". "Temos uma ótima relação com a China É um país forte, mas nós somos mais fortes do que eles", defendeu. De acordo com a agenda da Casa Branca, o presidente americano embarca rumo ainda hoje, enquanto a reunião com Xi deve acontecer na quinta-feira (horário local de Pequim).

Veja também