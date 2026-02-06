A- A+

EUA Trump diz não ter visto vídeo racista com casal Obama publicado em suas redes Presidente americano afirmou só ter visto a primeira parte e não o vídeo completo antes da equipe publicar nas redes sociais

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (6) que “não viu” parte de um vídeo que publicou em suas redes sociais que mostrava o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle como macacos.

"Só vi a primeira parte... e não o vi completo", disse Trump a jornalistas.

O republicano acrescentou que "passou" o vídeo para sua equipe para que fosse publicado e que eles também não o assistiram por completo.

