Estados Unidos Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe Segundo as forças americanas na região, a embarcação transportava drogas

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que 11 "narcoterroristas" morreram em um ataque no Caribe contra uma embarcação que, segundo as forças americanas na região, transportava drogas.

O "ataque cinético" ocorreu enquanto os traficantes do grupo Tren de Aragua se encontravam em águas internacionais, disse Trump em sua rede social Truth Social, e acrescentou: "O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação".

