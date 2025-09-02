Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Segundo as forças americanas na região, a embarcação transportava drogas

Reportar Erro
Os Estados Unidos afirmaram que os tripulantes eram traficantesOs Estados Unidos afirmaram que os tripulantes eram traficantes - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que 11 "narcoterroristas" morreram em um ataque no Caribe contra uma embarcação que, segundo as forças americanas na região, transportava drogas.

Leia também

• EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

• Houthis dizem ter atacado alvos em Israel e navio no Mar Vermelho com drones

O "ataque cinético" ocorreu enquanto os traficantes do grupo Tren de Aragua se encontravam em águas internacionais, disse Trump em sua rede social Truth Social, e acrescentou: "O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter