ataques Trump diz que '48 líderes' iranianos morreram em ataque dos EUA e fala em conversa com dirigentes Presidente dos Estados Unidos declarou que "conversará" com os dirigentes iranianos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º) que 48 líderes iranianos morreram até o momento na ofensiva contra a república islâmica iniciada no sábado por Estados Unidos e Israel.

"Ninguém pode acreditar no sucesso que estamos tendo, 48 líderes desapareceram de uma só vez. E isso está avançando rapidamente", declarou Trump em entrevista à Fox News, segundo foi citado.



O presidente dos Estados Unidos declarou que "conversará" com os dirigentes iranianos, sem detalhar quando ou quem seriam seus interlocutores, segundo uma entrevista à revista The Atlantic divulgada hoje.

"Eles querem conversar, e eu aceitei conversar, então conversarei com eles. Deveriam ter feito isso antes", disse o republicano, segundo as declarações reproduzidas pelo veículo.

"Alguns daqueles com quem estávamos negociando morreram", acrescentou Trump, que considerou que os dirigentes iranianos "queriam ser espertos demais".

