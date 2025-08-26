A- A+

Trump diz que acataria decisão de tribunais em caso de demissão de diretora do Fed O presidente também voltou a pedir taxas de juros mais baixas ao banco central dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, demitida por ele na noite da segunda-feira. Questionado sobre uma declaração em que os advogados de Cook afirmavam que contestariam a decisão judicialmente, o republicano afirmou que "acataria a decisão dos tribunais".

Ele também voltou a pedir taxas de juros mais baixas ao banco central dos Estados Unidos.

Durante reunião de gabinete na Casa Branca, o republicano voltou a pontuar que quer um fim para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e que pode aplicar "sanções econômicas, sim, econômicas, contra a Rússia caso não cheguemos a um cessar-fogo".

Trump também disse que tem coisas "muito séries em mente se for preciso" para usar contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sem detalhar. "Sanções ou tarifas bem fortes são algumas maneiras que temos para acabar com a guerra na Ucrânia. Uma guerra econômica seria ruim para a Rússia", acrescentou.

