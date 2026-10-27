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Venezuela Trump diz que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela como "presente" Presidente americano afirma que o petróleo venezuelano é uma recompensa aos EUA após a prisão de Nicolás Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira (27), que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela que, segundo ele, foram enviados como "presente" pela intervenção das Forças dos EUA que resultou na prisão do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro.

"Tomamos a Venezuela com muito sucesso e eles nos enviaram os barris de petróleo como um presente", disse Trump a repórteres antes de embarcar para um comício no Texas. "Estou dando esse presente para os EUA", acrescentou.

Trump ainda elogiou os dados sobre a confiança do consumidor divulgados nesta terça-feira. O índice subiu em outubro em relação ao mês anterior, enquanto os analistas previam uma queda na variação mensal.

"Tivemos uma variação de alta recorde. Não vemos isso com muita frequência", disse o presidente americano.



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