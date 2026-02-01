Trump diz que aceitaria investimento chinês no setor de petróleo da Venezuela

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado (31) que aceitaria investimentos chineses na indústria petrolífera da Venezuela, que tenta reaquecer sua economia após a queda do presidente Nicolás Maduro.

A Venezuela possui uma das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e, na última semana, aprovou reformas de algumas leis para abrir o setor ao investimento privado e estrangeiro.

A China era a principal compradora de petróleo venezuelano sob o governo Maduro, cuja captura em 3 de janeiro durante uma operação das forças americanas foi condenada pelo governo chinês, o que gerou incerteza sobre as futuras relações entre Caracas e Pequim.

"A China é bemvinda para vir e faria um grande acordo sobre o petróleo. Damos as boasvindas à China", declarou Trump à imprensa a bordo do avião presidencial Air Force One.

Ele destacou que a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, anunciou na sextafeira um pacto de cooperação energética com a Índia.

"A Índia está vindo e vai comprar petróleo venezuelano, em vez de comprálo do Irã, então já fizemos este acordo, o conceito do acordo, mas a China é bemvinda para entrar e comprar petróleo", afirmou o presidente americano.

Trump, que disse que Washington está "no comando" do país sul-americano, destacou que Estados Unidos e Venezuela dividirão os lucros do petróleo e assegurou que tem uma ótima relação com "a liderança da Venezuela".

"Eles estão fazendo um trabalho muito bom", disse.

"Vamos vender muito petróleo e nós ficaremos com uma parte, e eles ficarão com uma grande parte, e eles vão se dar muito bem. Eles vão ganhar mais dinheiro do que nunca, e isso será benéfico para nós", acrescentou.

Trump também sugeriu que os Estados Unidos buscariam um "acordo" com Cuba após ameaçar impor tarifas aos países que vendem petróleo para a ilha.

"Acho que eles provavelmente virão até nós para tentar um acordo para que Cuba seja livre novamente", disse Trump sobre as autoridades cubanas.

