Guerra no Oriente Médio
Trump diz que acordo com o Irã será 'grande e significativo' ou não haverá acordo
Informação foi divulgada nesta segunda-feira (25), por meio da rede Truth Social do presidente americano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um acordo com o Irã será “grande e significativo” ou não haverá “nenhum acordo”.
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“O acordo com o Irã será grande e significativo, ou não haverá acordo”, escreveu ele na Truth Social.