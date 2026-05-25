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Guerra no Oriente Médio Trump diz que acordo com o Irã será 'grande e significativo' ou não haverá acordo Informação foi divulgada nesta segunda-feira (25), por meio da rede Truth Social do presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um acordo com o Irã será “grande e significativo” ou não haverá “nenhum acordo”.

“O acordo com o Irã será grande e significativo, ou não haverá acordo”, escreveu ele na Truth Social.

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