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Guerra no Oriente Médio

Trump diz que acordo com o Irã será 'grande e significativo' ou não haverá acordo

Informação foi divulgada nesta segunda-feira (25), por meio da rede Truth Social do presidente americano

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Presidente americano, Donald Trump Presidente americano, Donald Trump  - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um acordo com o Irã será “grande e significativo” ou não haverá “nenhum acordo”.

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“O acordo com o Irã será grande e significativo, ou não haverá acordo”, escreveu ele na Truth Social.

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