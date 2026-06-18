Qui, 18 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACORDO EUA E IRÃ

Trump diz que acordo com o Irã significa uma "vitória" para os Estados Unidos

"Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa!", disse o republicano

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Guillaume Baptiste/AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (18) que o acordo alcançado com o Irã para cessar as hostilidades equivale a uma "vitória" para os Estados Unidos, rejeitando as críticas que recebeu inclusive de membros de seu próprio partido.

"Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa! Tudo o que existe para os Estados Unidos é sucesso, preços mais baixos do petróleo e vitória. Olhem para o mercado de ações", disse Trump em sua rede social, Truth Social, onde atribuiu as críticas à oposição democrata.

Leia também

• Acordo EUA-Irã fornece benefício imediato a Teerã com venda de petróleo e promessas futuras

• Bolsas da Europa fecham sem direção única com acordo EUA-Irã, em dia de decisão do BoE

• Petróleo se aproxima de cotação pré-guerra, após Trump firmar acordo com Irã

Reportar Erro

Veja também

Newsletter