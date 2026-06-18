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ACORDO EUA E IRÃ Trump diz que acordo com o Irã significa uma "vitória" para os Estados Unidos "Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa!", disse o republicano

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (18) que o acordo alcançado com o Irã para cessar as hostilidades equivale a uma "vitória" para os Estados Unidos, rejeitando as críticas que recebeu inclusive de membros de seu próprio partido.

"Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa! Tudo o que existe para os Estados Unidos é sucesso, preços mais baixos do petróleo e vitória. Olhem para o mercado de ações", disse Trump em sua rede social, Truth Social, onde atribuiu as críticas à oposição democrata.

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