Trump diz que acordo para acabar com fechamento do governo é "muito bom"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se posicionou sobre a reabertura dos serviços públicos que ficaram sem funcionamento

Voos são cancelados com o shutdown nos Estados UnidosVoos são cancelados com o shutdown nos Estados Unidos - Foto: Charly Triballeau/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira (10) um acordo "muito bom" para pôr fim ao mais longo fechamento do governo da história do país, depois que vários senadores democratas romperam fileiras para se unir aos republicanos.

"Vamos reabrir nosso país muito rapidamente", disse Trump a jornalistas no Salão Oval, em referência à reabertura dos serviços públicos federais que haviam deixado de funcionar devido à paralisia orçamentária.

Trump comprometeu-se a "cumprir o acordo" e afirmou que "é muito bom", quando foi questionado se respeitaria os termos do pacto que incluem a reintegração dos funcionários federais demitidos durante o fechamento, conhecido como "shutdown".

