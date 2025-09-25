Qui, 25 de Setembro

guerra

Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

Presidente americano conversou com o primeiro-ministro israelense nesta quinta-feira (25)

"Estamos bem próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que um acordo de cessar-fogo em Gaza está "bem próximo" após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Falamos hoje com Bibi Netanyahu, e com todos os líderes no Oriente Médio, e estamos bem próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

