guerra
Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu
Presidente americano conversou com o primeiro-ministro israelense nesta quinta-feira (25)
"Estamos bem próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump - Foto: Timothy A. Clary/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (25) que um acordo de cessar-fogo em Gaza está "bem próximo" após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
Leia também
• O que se sabe sobre o novo plano de paz de Trump para Gaza?
• Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos
• Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"
"Falamos hoje com Bibi Netanyahu, e com todos os líderes no Oriente Médio, e estamos bem próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.