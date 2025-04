Trump diz que acredita que Zelensky está disposto a desistir da Crimeia

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (27) que acredita que seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, está disposto a renunciar à Crimeia, em contradição com as declarações do líder ucraniano sobre a península anexada pela Rússia em 2014.

Trump, que antes de retornar à Casa Branca em janeiro disse que acabaria com a invasão russa da Ucrânia em um dia, iniciou uma intervenção diplomática desde que substituiu a carga para pôr fim aos combates, até agora sem sucesso. Depois, afirmou que suas palavras foram em tom de brincadeira.

“Sim, acredito nisso”, respondeu o magnata republicano aos jornalistas sobre se pensava que Zelensky está disposto a “renunciar” à Crimeia.

Trump falou sobre o tema no aeroporto de Morristown em Nova Jersey, antes de embarcar no avião presidencial Air Force One com destino a Washington, após comparecer ao funeral do papa Francisco no sábado em Roma.

Questionado também sobre o que esperar de seu par russo, Vladimir Putin, no conflito iniciado em 2022, Trump disse que quer que ele "deixe de atirar, se sente e firme um acordo".

“Acredito que temos os limites de um acordo e quero que ele o assine”, acrescentou, provavelmente em referência ao plano de paz proposto por Washington.

Trump se reuniu neste fim de semana com Zelensky em paralelo ao funeral do papa, onde os dois conversaram cara a cara pela primeira vez desde o bate-boca televisado que protagonizaram na Casa Branca em fevereiro.

Após uma breve conversa na Basílica de São Pedro, o magnata republicano colocou em dúvida a disposição de Putin de acabar com a guerra na Ucrânia, que devastou amplas regiões do leste do país e causou a morte de dezenas de milhares de pessoas.

