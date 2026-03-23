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Guerra no Oriente Médio

Trump diz que adiou ataques contra usinas de energia do Irã após conversas 'muito boas'

" Nos últimos dois dias, tivemos conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio"

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que tentou a suspensão dos ataques que havia ameaçado realizar contra a infraestrutura energética iraniana, após "conversas muito boas e produtivas" com Teerã, e que as negociações deverão avançar nesta semana.

Os Estados Unidos e o Irã “tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio”, escreveram Trump, em letras guardadas, no início desta segunda-feira em sua plataforma Truth Social.

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“Com base no teor e no tom” das conversas, “que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar às usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, condicionado ao sucesso das reuniões em curso”, acrescentou.

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