Trump diz que "adoraria" envolver Machado na transição venezuelana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que "adoraria" envolver a líder da oposição María Corina Machado na transição política na Venezuela.

Na semana passada, Machado visitou Trump e lhe entregou sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que ela recebeu em dezembro.

"É uma mulher incrivelmente gentil que fez algo realmente incrível. Estamos conversando com ela, talvez possamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria", disse Trump nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa.

A líder da oposição deixou a Venezuela para receber o prêmio em Oslo, em dezembro, com apoio dos Estados Unidos.

Desde então, ela tem demonstrado apoio irrestrito a Trump, que ordenou a derrubada do presidente Nicolás Maduro e sua transferência para Nova York, para enfrentar acusações de narcotráfico em um tribunal nova-iorquino, junto com a esposa, Cilia Flores.

Trump afirmou, após essa operação militar em Caracas, em 3 de janeiro, que Machado não contava com apoio suficiente na Venezuela para liderar uma transição e que preferia priorizar a estabilidade do país sul-americano, que além disso possui volumosas reservas de petróleo, cobiçadas por Washington.

Machado, mesmo assim, foi a Washington e entregou sua medalha a Trump com uma dedicatória especial, durante um almoço privado na Casa Branca, em 15 de janeiro.

Os Estados Unidos mantêm forte pressão sobre o governo de Delcy Rodríguez, a presidente interina, graças à apreensão de petroleiros com petróleo venezuelano no Caribe.

