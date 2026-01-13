A- A+

Estados Unidos Trump diz que agirá 'de maneira muito firme' se Irã executar manifestantes Pelo menos 734 pessoas morreram devido à repressão das forças de segurança iranianas

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (13) que os Estados Unidos vão agir "de maneira muito firme" se autoridades iranianas começarem a executar pessoas detidas durante as manifestações.

"Agiremos de maneira muito firme se fizerem algo assim", disse o presidente americano, após ser questionado por um jornalista da rede CBS sobre possíveis execuções por enforcamento nesta quarta-feira. “Quando começam a matar milhares de pessoas... e agora o senhor está me falando de enforcamentos. Vamos ver como eles se saem com isso”, declarou Trump, que já havia dito que os Estados Unidos interviriam se manifestantes morressem, uma linha que foi cruzada sem reação.

Pelo menos 734 pessoas morreram devido à repressão das forças de segurança iranianas, embora o número real de vítimas provavelmente seja de milhares, indicou nesta terça a Iran Human Rights (IHR), ONG sediada na Noruega.

Também aumentaram os temores de que o regime possa usar a pena de morte para reprimir os protestos. “Cresce a preocupação de que as autoridades voltem a recorrer a julgamentos sumários e execuções arbitrárias para esmagar e dissuadir a dissidência”, manifestou a Anistia Internacional.

A IHR destacou o caso de Erfan Soltani, 26 anos, preso na semana passada em uma cidade-satélite de Teerã, Karaj, e que, segundo uma fonte da família, foi condenado à morte e pode ser executado nesta quarta-feira.

