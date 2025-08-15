S�b, 16 de Agosto

Estados Unidos

Trump diz que agora "depende do presidente Zelensky" alcançar acordo sobre Ucrânia

Segundo o presidente estadunidense, o fim à guerra depende do homólogo ucraniano

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (15) que agora "depende" de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, avançar para alcançar um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia.

"Agora realmente depende do presidente Zelensky conseguir isso. E também diria que as nações europeias têm que se envolver um pouco, mas depende do presidente Zelensky", disse Trump à Fox News após a cúpula com seu par russo, Vladimir Putin, no Alasca.

