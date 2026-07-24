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Guerra Trump diz que ainda não tomou decisão sobre bombardeios em grande escala no Irã Para o presidente americano, o Irã tem a opção de fechar um acordo com Washington ou enfrentar "um nível muito pior" de bombardeios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (24) que ainda não decidiu se lançará bombardeios de grande escala contra o Irã, já que os dirigentes iranianos estão se tornando "cada vez mais sérios" nas negociações para pôr fim ao conflito.

Trump fez essas declarações enquanto a imprensa americana informava sobre uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira entre o presidente, cada vez mais frustrado com o conflito, e seus principais assessores para discutir uma operação militar de grande escala no Irã.

Questionado por jornalistas se já havia tomado uma decisão a esse respeito, respondeu: "Não, ainda não tomei nenhuma."

"Na verdade, estamos conversando com eles neste momento", continuou Trump.

"Eles estão ficando cada vez mais sérios com o passar dos dias, talvez por uma razão óbvia", explicou.

Para o presidente americano, o Irã tem a opção de fechar um acordo com Washington ou enfrentar "um nível muito pior" de bombardeios, após quase duas semanas de ataques diários que tornaram sem efeito a trégua.

"Estamos prontos, preparados para agir, mas estamos conversando com eles. Então, enquanto estivermos conversando... veremos o que vai sair disso. Acho (...) que eles estão falando muito sério. E deveriam estar!", afirmou o presidente republicano.

Essa guerra, que se supunha durar apenas algumas semanas, em breve ultrapassará a marca de cinco meses e, nos Estados Unidos, tem impactado a popularidade do Partido Republicano de Donald Trump antes das eleições legislativas de novembro, um pleito considerado fundamental para a segunda metade do mandato do magnata.

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