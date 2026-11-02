ESTADOS UNIDOS
Trump diz que alta da gasolina é 'pequeno preço a pagar' em troca de segurança global
De acordo com o presidente dos Estados Unidos, os preços da gasolina vão recuar após o fim do conflito
De acordo com Donald Trumo os preços da gasolina vão recuar após o fim do conflito. - Foto: Alexis Jumeau/Pool/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, 1º de novembro, que a alta dos preços da gasolina ocorrida devido à guerra contra o Irã é "um pequeno preço a pagar" em troca da garantia da segurança global, e que os preços vão recuar após o fim do conflito.
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"É um preço muito pequeno a pagar pela segurança deste país e do mundo. A guerra vai terminar muito em breve", disse Trump durante um comício em Dubuque, Iowa, acrescentando que a gasolina está em nível "bastante abaixo" do que nos governos Biden e Obama.