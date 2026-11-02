A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump diz que alta da gasolina é 'pequeno preço a pagar' em troca de segurança global De acordo com o presidente dos Estados Unidos, os preços da gasolina vão recuar após o fim do conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, 1º de novembro, que a alta dos preços da gasolina ocorrida devido à guerra contra o Irã é "um pequeno preço a pagar" em troca da garantia da segurança global, e que os preços vão recuar após o fim do conflito.

Veja também