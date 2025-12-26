A- A+

MUNDO Trump diz que alvos jihadistas atacados por EUA na Nigéria foram 'dizimados' Os Estados Unidos bombardearam alvos do Estado Islâmico na Nigéria após afirmarem nos últimos meses que os cristãos enfrentavam uma "ameaça existencial" equivalente a um "genocídio" no país africano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em entrevista ao site Politico, que os ataques que ordenou contra alvos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Nigéria aniquilaram seus acampamentos.

"Eles iam fazer isso antes", disse Trump ao Politico. "E eu disse: 'não, vamos dar um presente de Natal'... Eles não esperavam por isso, mas nós os atingimos com força. Todos os acampamentos foram dizimados."





