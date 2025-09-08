A- A+

CONTROLE FEDERAL Trump diz que 'amaria' acabar com a criminalidade em Chicago e cita Washington como referência Em sua rede social, o presidente republicano escreveu que quer "ajudar o povo de Chicago, não prejudicá-lo. Apenas os criminosos serão atingidos!"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 8, que "amaria acabar com a criminalidade em Chicago, do mesmo jeito que fizemos em Washington".

A declaração foi feita durante discurso no Museu da Bíblia, localizado na capital federal norte-americana. "Estou esperando uma ligação deles para ajudar. Não sei o motivo pelo qual não nos ligam."

"Vamos consertar Chicago", reiterou o republicano. "Eu não posso falar que Washington está 100% livre do crime pois estão procurando qualquer coisa para chamar de crime", acrescentou Trump, pontuando que "até uma discussão entre um casal dentro de casa" é considerada em medições de criminalidade.

Pouco antes, na Truth Social, Trump escreveu que quer "ajudar o povo de Chicago, não prejudicá-lo. Apenas os criminosos serão atingidos! Podemos agir rápido e parar essa loucura. A cidade e o Estado não foram capazes de fazer o trabalho". Ele criticou o governador de Illinois, J.B. Pritzker, do Partido Democrata, por não querer ajuda federal. "POR QUÊ??? O que há de errado com esse sujeito?", questionou.

Durante o discurso no museu, o americano ainda anunciou que seu governo publicará novas orientações para "proteger o direito à oração" em escolas públicas.



