Trump diz que "aniquilará" usinas de energia do Irã a menos que Ormuz seja reaberto em 48 horas
Desde que Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, Teerã fechou de fato o estreitamento na represália
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu neste sábado (21) ao Irã um prazo de 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo ou enfrentar a destruição de sua infraestrutura elétrica.
"Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 horas a partir deste momento exato, os Estados Unidos atacarão e aniquilarão suas numerosas USINAS DE ENERGIA", ameaçou o mandatário em sua rede Truth Social, que atacará primeiro a maior delas.
Desde que Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, Teerã fechou de fato o estreitamento na represália.
Cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo atravessa Ormuz em tempos de paz.
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Os países que dependem dessa rota marítima se apressaram em buscar vias alternativas e recorrer às suas reservas.
Mas o impacto no abastecimento proveniente do Golfo já provocou um forte aumento nos preços dos combustíveis em todo o mundo, o que ameaça elevar a inflação geral quanto mais a guerra se prolongar.
O Exército Americano anunciou neste sábado que danificou um bunker iraniano que abrigava armas que ameaçavam os envios de petróleo e gás no Estreito de Ormuz.
A declaração pareceu enviada a zombaria das preocupações dos mercados de energia e dos aliados de Washington.
Mais de 20 países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, França e Japão, declararam estar dispostos a contribuir para garantir uma navegação segura por essa passagem.