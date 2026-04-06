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Guerra Trump diz que, ao invés do Irã, ele pode começar a cobrar taxa para navios passarem por Ormuz Questionado sobre tomar petróleo do Irã, ele respondeu: "Eu sou um homem de negócios primeiro."

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6) que, ao invés do Irã, ele pode começar a cobrar taxas para navios passarem pela rota estratégica do Estreito de Ormuz. "Preferiria que os EUA cobrassem 'pedágios' em vez do Irã no Estreito", disse ele, acrescentando que o maior problema nas negociações com Teerã é o fato de que eles não conseguem se comunicar. "Conversamos com o Irã através de notas de um lado para o outro".

Questionado sobre tomar petróleo do Irã, ele respondeu: "Eu sou um homem de negócios primeiro."

O republicano ainda voltou a dizer que está desapontado com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e aliados como Austrália, Coreia do Sul e Japão pela falta de envolvimento no conflito. "Reclamaram que não avisei sobre ataques, mas se eu tivesse contado à Alemanha sobre os planos de guerra, eles teriam vazado", explicou.

Dos países asiáticos, o presidente reclamou que ajuda a região a se proteger da Coreia do Norte, mas que não está vendo reciprocidade. Por outro lado, a "Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos têm sido de ajuda para os EUA", enfatizou ele.

"Os EUA querem a Groenlândia, mas eles não querem nos dar", frisou o mandatário dos EUA sobre a Europa.

À respeito da Venezuela, Trump comentou que, diferentemente do Irã, o conflito com o país latino-americano acabou "em 45 minutos" e que se ele se candidatasse, "seria o mais popular para presidente na Venezuela".



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