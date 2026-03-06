A- A+

EUA Trump diz que apenas 'rendição incondicional' do Irã acabará com a guerra A publicação aconteceu no momento em que Israel bombardeia alvos em Teerã e posições da milícia libanesa Hezbollah em Beirute

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que não buscará nenhum acordo com o Irã, do qual só espera uma "rendição incondicional" para acabar com a guerra iniciada no sábado passado.

"Não haverá nenhum acordo com o Irã, exceto a RENDIÇÃO INCONDICIONAL!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

A publicação aconteceu no momento em que Israel bombardeia alvos em Teerã e posições da milícia libanesa Hezbollah em Beirute. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que os ataques americanos contra o Irã estavam "próximos de aumentar drasticamente".

Trump afirmou que, após a rendição da República Islâmica e da eleição de um "líder GRANDE E ACEITÁVEL", os Estados Unidos e seus aliados trabalhariam para trazer o Irã "de volta da beira da destruição, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca".

O presidente encerrou a mensagem com uma referência ao seu lema MAGA, 'Make America Great Again' (Tornar os Estados Unidos grandes de novo).

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escreveu sobre o futuro do país.

