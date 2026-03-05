A- A+

guerra Trump diz que apoiaria uma ofensiva curda no Irã O presidente, no entanto, rejeitou mencionar se seu país forneceria apoio aéreo aos combatentes curdos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que apoiaria uma ofensiva de forças curdas no Irã em apoio à guerra travada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

"É ótimo que queiram fazer isso, eu seria totalmente a favor", afirmou Trump em uma entrevista à agência Reuters.

Contudo, ele rejeitou mencionar se seu país forneceria apoio aéreo aos combatentes curdos.

Desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra no sábado, o Irã atacou grupos curdos iranianos na região autônoma do Curdistão no Iraque, aos quais acusa de servir aos interesses ocidentais e israelenses.

Grupos curdos iranianos apoiam a luta por maior autonomia no Irã, o que enfurece o regime islâmico e opositores, incluindo defensores da monarquia, que defendem a integridade territorial.

Embora historicamente os curdos tenham entrado menos em conflito com o Estado iraniano do que seus correligionários no Iraque, na Turquia e na Síria, os curdos iranianos estão entre os poucos grupos armados e organizados de oposição na nação persa.

Segundo especialistas, eles poderiam potencialmente ajudar forças especiais a se infiltrar e desestabilizar a República Islâmica.





