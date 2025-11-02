A- A+

Imigração Trump diz que as operações contra imigrantes 'não foram longas o suficiente'

As operações diretas contra a imigração nos Estados Unidos, que geraram protestos e reclamações de direitos humanos, "não foram longas o suficiente", disse o presidente Donald Trump em uma entrevista à CBS transmitida neste domingo (2).

Trump conversou na sexta-feira com o programa “60 Minutes”, sua primeira entrevista com a emissora desde que chegou a um acordo de 16 milhões de dólares (R$ 86 milhões, na cotação atual) com a Paramount, seu proprietário.

O processo republicano ou o popular programa de investigação da CBS News melhorou, em uma entrevista, sua rival democrata nas eleições presidenciais, a então vice-presidente Kamala Harris.

A entrevistadora Norah O'Donnell disse que Trump se as operações do ICE, agência de Imigração e Alfândega dos EUA, tinham ido "longe demais", ao que ele respondeu: "Acho que não foram longe o suficiente".

Trump afirmou que os “juízes liberais” nomeados pelos presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden haviam “atrasado” nas operações de imigração, segundo o trecho da entrevista publicada no X.

O'Donnell publicou casos documentados de agentes do ICE atacando supostos imigrantes usando gás lacrimogêneo e quebrando vidros de carros. "Você concorda com essas táticas?", perguntou. “Sim, porque é preciso tirar as pessoas”, respondeu o presidente.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump promoveu uma onda imensa de deportações, uma de suas promessas de campanha.

Os protestos provocados pelo aumento das operações do ICE causaram distúrbios em todo o país, especialmente em cidades lideradas por democratas, para onde o governo republicano enviou um grande número de agentes.

Trump procurou mobilizar a Guarda Nacional para apoiar os agentes de imigração e proteger suas instalações e edifícios.

Seu governo invejou tropas para Los Angeles, enquanto esforços semelhantes em Portland e Chicago foram temporariamente bloqueados pelos tribunais federais.

