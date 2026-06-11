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Guerra

Trump diz que assinatura de acordo com o Irã pode ocorrer até o fim de semana

Trump disse que os documentos finais devem ser concluídos nos próximos dias e que a assinatura pode ocorrer na Europa

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que a assinatura de um acordo com o Irã pode ocorrer em breve, possivelmente até o fim de semana. Segundo ele, a negociação teria como resultado o compromisso de que o Irã não terá uma arma nuclear.

Trump disse que os documentos finais devem ser concluídos nos próximos dias e que a assinatura pode ocorrer na Europa. "O Estreito de Ormuz será reaberto após a formalização do acordo", disse Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval.

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De acordo com Trump, o vice-presidente JD Vance seria o responsável por assinar o entendimento. "Acabamos de fazer um ótimo acordo para encerrar a guerra com o Irã", afirmou.

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