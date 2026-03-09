petróleo
Trump diz que atacará Irã 'muito, muito duramente' se fornecimento de petróleo for bloqueado
"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Roberto Schmidt/Getty Images North America/Getty Images via AFP
O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9) atacar o Irã "muito, muito duramente" se o país decidir bloquear o fornecimento de petróleo na região.
"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa na Flórida.
Leia também
• Petróleo modera sua alta e Wall Street se recupera graças a Trump
• Disparada do petróleo eleva defasagem do diesel a 85% e põe abastecimento em risco
• Ibovespa cai com tensão global, mas ritmo é menor do que em NY devido à alta do petróleo
"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump.