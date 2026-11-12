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Internacional Trump diz que avança contra Irã e cita desejo de resolver questão cubana Trump comentou sobre uma possível ofensiva contra Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que Washington tem avançado rapidamente contra o Irã nas últimas três semanas e disse que a extração de petróleo no Oriente Médio segue intacta apesar da guerra em andamento.

"Estamos controlando o Golfo. Vencemos na Venezuela e controlamos o Golfo em termos do Estreito de Ormuz. Controlamos totalmente", afirmou Trump em entrevista ao programa Hugh Hewitt Show.

Questionado sobre a eficácia de manter um bloqueio por até 26 meses para derrubar um governo, Trump respondeu que o Irã já está em colapso e criticou a imprensa iraniana por fazer declarações bravatas sobre sua situação, enquanto enfrentam uma inflação de 301% e um colapso econômico.

"Eles perderam o Estreito de Ormuz, não estão indo bem, mas sempre falam com grande bravata sobre como estão indo bem e as mídias tentam divulgar essa fake news o máximo possível", disse ele, ao também afirmar que voltaria a usar a força se necessário

Trump ainda comentou sobre uma possível ofensiva contra Cuba e disse que tanto ele quanto o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, gostariam de resolver a questão antes do término do seu mandato.

"Cuba é essencialmente um lugar, nação, ou como você quiser chamar, fracassado", disse Trump. "Adoraria poder fazer isso uma ofensiva pelas pessoas, pelos cubanos que vieram e foram tratados muito mal, e vieram para a América".

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