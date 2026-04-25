Guerra no Oriente Médio
Trump diz que cancelar viagem de seus navios ao Paquistão não significa retomar a guerra com o Irã
Questionado se o cancelamento significava que ele retomaria a guerra, o presidente americano disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito"
Trump diz que cancelar viagem de seus navios ao Paquistão não significa retomar a guerra com o Irã - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que o cancelamento da viagem de suas expedições a Islamabad para negociações não mudou, automaticamente, que a guerra com o Irã seria retomada, apesar das reviravoltas nos esforços de paz.
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Questionado se o cancelamento significava que ele retomaria a guerra, Trump disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."