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Guerra no Oriente Médio Trump diz que cancelar viagem de seus navios ao Paquistão não significa retomar a guerra com o Irã Questionado se o cancelamento significava que ele retomaria a guerra, o presidente americano disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que o cancelamento da viagem de suas expedições a Islamabad para negociações não mudou, automaticamente, que a guerra com o Irã seria retomada, apesar das reviravoltas nos esforços de paz.

Questionado se o cancelamento significava que ele retomaria a guerra, Trump disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."

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