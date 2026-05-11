Trump diz que cessar-fogo está fragilizado e que proposta do Irã não incluiu questão nuclear

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o cessar-fogo com o Irã está "incrivelmente frágil" e "respirando por aparelhos", mas que acredita que é possível uma solução diplomática com Teerã.



Em coletiva sobre saúde maternal no Salão Oval, Trump voltou a dizer que proposta de paz do Irã é "inaceitável", explicando que, na carta que Teerã enviou por meio do Paquistão, o país persa não se comprometeu a não possuir armas nucleares. Ele acrescentou que Washington não está sob pressão e que terá "vitória completa".



O republicano reafirmou que os iranianos não podem ter uma arma nuclear, pois acabariam com "Israel, o Oriente Médio e depois a Europa". O mandatário, contudo, alegou que o Irã deixou os EUA ficarem com material nuclear, mas que teriam que retirá-lo do país. "Irã não possui o equipamento necessário para remover pó nuclear; únicos países que podem fazer isso são os EUA e a China".

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Ainda na coletiva, Trump pediu para os representas de saúde presentes serem breves, pois iria se reunir com um grande grupo de generais para discutir a questão iraniana em seguida. Trump ainda citou que Irã é um país absolutamente encantador.



Perguntado sobre sua visita à China no final da semana, o presidente respondeu: "Estamos fazendo negócios inteligentes com a China, estamos indo muito bem", voltando a comentar que tem uma ótima relação com Xi Jinping.



Segundo ele, o imposto federal sobre a gasolina será reduzido "enquanto for necessário" e alguns países continuarão comprando petróleo dos EUA, mesmo depois que o Estreito de Ormuz for reaberto. Ainda na coletiva, Trump pediu para os representas de saúde presentes serem breves, pois iria se reunir com um grande grupo de generais para discutir a questão iraniana em seguida. Trump ainda citou que Irã é um país absolutamente encantador.Perguntado sobre sua visita à China no final da semana, o presidente respondeu: "Estamos fazendo negócios inteligentes com a China, estamos indo muito bem", voltando a comentar que tem uma ótima relação com Xi Jinping.Segundo ele, o imposto federal sobre a gasolina será reduzido "enquanto for necessário" e alguns países continuarão comprando petróleo dos EUA, mesmo depois que o Estreito de Ormuz for reaberto.

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