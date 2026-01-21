A- A+

groelândia Trump diz que chegou a estrutura de acordo para Groenlândia e que tarifas não serão aplicadas Trump acrescentou que discussões adicionais estão sendo realizadas sobre o Domo Dourado no que diz respeito à Groenlândia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no período da tarde desta quarta-feira (21) que formou uma estrutura de futuro acordo em relação à Groenlândia em reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte. Também não serão aplicadas as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro contra oito países europeus.

"Esta solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e todas as nações da Otan. Com base nesse entendimento, não aplicarei as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro", escreveu o republicano em sua rede social, a Truth Social.

Trump acrescentou que discussões adicionais estão sendo realizadas sobre o Domo Dourado no que diz respeito à Groenlândia. "Mais informações serão disponibilizadas à medida que as discussões avançarem", pontuou.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros serão responsáveis pelas negociações, afirmo o republicano.

Segundo Trump, todas as equipes terão que reportar as discussões diretamente para ele.



Veja também